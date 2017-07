Was für ein Tag für die mit 4,5 Prozent achtgrößte Beteiligung im Portfolio von BB Biotech: Die Aktie von Vertex gewinnt am heutigen Mittwoch in Frankfurt fast 30 Prozent an Wert. Grund waren herausragende Studienergebnisse bei gleich mehreren Kombi-Studien im Bereich Zystische Fibrose. Für mindestens eine Kombi-Therapie soll im ersten Halbjahr 2018 die entscheidende Spätphasenstudie gestartet werden. Das ist der zweite starke Kurssprung für die Aktie in diesem Jahr. Bereits im März war das Papier förmlich nach oben durchgestartet, nachdem das Unternehmen starke Resultate bei zwei Phase-3-Kombinationsstudien ebenfalls bei Zystischer Fibrose veröffentlicht hatte. Hier könnte demnächst die Zulassung erfolgen.

