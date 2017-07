Am Mittwoch kostete die Gemeinschaftswährung im Nachmittagshandel 1,1510 US-Dollar. Am Dienstag noch hatte der Euro mit 1,1583 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2016 erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1533 (Dienstag: 1,1555) Dollar fest. Auch zum Franken büsste der ...

