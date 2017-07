Zwei Drittel der Teilnehmer unserer Umfrage zum Thema "Studium mit Zukunft" glauben, dass Ingenieure und ITler künftig die besten Berufschancen haben. Die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt gibt ihnen Recht.

Welche Absolventen haben in Zukunft die besten Chancen am Arbeitsmarkt? Das wollten wir in unserer Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsunternehmen Civey wissen.

Das Ergebnis ist eindeutig: Mit knapp 63 Prozent liegen Ingenieurswissenschaft und Informatik weit vor allen anderen Studiengängen. Insgesamt nahmen bisher (19.07.17, 16:05 Uhr) rund 6000 Menschen an der repräsentativen Online-Umfrage teil.

Weit abgeschlagen liegen Mathematik und Naturwissenschaften mit rund 11 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Medizin mit 9 Prozent und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit 6,6 Prozent. Der Rest der Studienfächer hat nicht einmal die Vier-Prozent-Marke geknackt.

Warum glauben so viele Deutsche an die Zukunft von Ingenieurwesen und Informatik? Und wie realistisch ist diese Einschätzung? Insgesamt gibt es unzählige Fachangebote, in denen sich Studierende auf bestimmte Bereiche der Ingenieurswissenschaft oder Informatik spezialisieren können. Gibt man beispielsweise in der Unicum Suchmaschine für Studiengänge den Begriff ...

