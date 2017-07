Bremen (ots) - Lennart Thy wechselt auf Leihbasis zum VVV-Venlo. Der Stürmer des SV Werder schließt sich mit sofortiger Wirkung dem niederländischen Erstligisten an, wie Werders Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, am Mittwochmittag bekannt gab.



"Wir haben für Lennart mit Venlo einen Verein gefunden, bei dem er in der kommenden Saison auf einem hohen Niveau Spielpraxis sammeln kann. Gerade für Offensivspieler ist die Eredevisie eine interessante Liga", so Baumann über den Transfer des 25-Jährigen, der in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit an den FC St. Pauli ausgeliehen war.



