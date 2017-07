München (ots) - Für Gesamtjahr 2017 wird neuer Absatzrekord angestrebt



BMW Motorrad hat im ersten Halbjahr 2017 mehr Motorräder und Maxi-Scooter verkauft als je zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Auslieferungen um 9,5 %. Per Juni 2017 wurden insgesamt 88.389 Fahrzeuge (Vorjahr: 80.754 Eh) an Kunden ausgeliefert.



Stephan Schaller, Leiter BMW Motorrad: "Es ist für uns alle bei BMW Motorrad eine große Freude und Bestätigung, dass sich die Anstrengungen der letzten Jahre gelohnt haben und unsere Kunden uns auch weiterhin signalisieren, dass wir mit unserer Modelloffensive auf dem richtigen Weg sind."



Starkes Absatzwachstum in Europa und Asien.



Die stärksten Absatzzuwächse kamen im ersten Halbjahr 2017 vor allem aus den europäischen Märkten. So stiegen beispielsweise die Auslieferungen in Frankreich (9.447 Eh / Vorjahr 7.790 Eh), Italien (9.099 Eh / Vorjahr 7.912 Eh), Spanien (5.573 Eh / Vorjahr 5.133 Eh) und UK/IE (5.410 Eh / Vorjahr 4.746 Eh). Insgesamt wurden in Europa inkl. Deutschland rund 12,9 % mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Mit einer dynamischen Absatzsteigerung zeigt speziell der südamerikanische Markt ein großes Wachstumspotential für BMW Motorrad. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stiegen die Auslieferungen um 16,3 % auf 8.306 Einheiten. Deutlich über Vorjahr lagen wiederum auch die Verkäufe in China (2.836 Eh / +18,8 %).



Deutschland bleibt wie bisher größter Einzelmarkt für BMW Motorrad. Mit 14.461 verkauften Einheiten legte BMW Motorrad hier nochmals um 4,9 % zu und führt den Gesamtmarkt an. In den USA erreichte BMW Motorrad zur Jahresmitte mit 7.157 Einheiten ein weiteres Plus von 3,8%.



Wassergekühlte R 1200 GS baut Spitzenposition weiter eindrucksvoll aus.



Volumenstärkste BMW Motorrad Baureihe ist traditionell die R-Baureihe. Die mit den charakteristischen BMW Boxer-Motoren ausgerüsteten Motorräder erzielen in 2017 einen Absatzanteil von 49.240 Einheiten oder 55,7 %. Auf Modellebene führen weiterhin die zwei Reiseenduros R 1200 GS und GS Adventure die Rangliste der BMW Topseller an. Allein die R 1200 GS konnte im ersten Halbjahr 2017 mit einem Plus von 17,3% und 17.159 verkauften Einheiten ihre Vormachtstellung im Segment der großen Reiseenduros eindrucksvoll ausbauen.



Die sportliche BMW S-Baureihe, mit dem Supersportler S 1000 RR, dem Power-Roadster S 1000 R und dem Adventure-Bike S 1000 XR erweist sich auch in 2017 als stabile Größe im BMW Motorrad Produktportfolio. Insgesamt wurden weltweit 12.763 S-Modelle ausgeliefert.



Ein weiterer Garant für den Erfolg von BMW Motorrad in den ersten 6 Monaten ist die nun auf 5 Modelle angewachsene R NineT Familie. Mit der R NineT Urban GS erfolgte erst im Juni die erfolgreiche Markteinführung des vorerst letzten Mitglieds der beliebten Heritage-Familie.



Weitere starke Modelle in der Pipeline.



Mit der G 310 GS steht ein weiteres interessantes Modell bereits in den Startlöchern. Vor allem der südamerikanische Markt signalisiert eine hohe Nachfrage an der 310er GS. Extrem handlich und robust ist der kleinste Spross der GS-Familie sowohl für den dichten Verkehr, als auch für die teilweise unbefestigten Straßen außerhalb der Ballungsgebiete bestens gerüstet.



Bereits ab September startet die Auslieferung der HP4 RACE. Die geballte Ladung aus modernster Technologie, feinsten Einzelkomponenten aus dem Rennsport und einzigartigen Carbon-Bauteilen setzt neue Maßstäbe im Supersport-Segment. Die auf 750 Einheiten limitierte Stückzahl garantiert ihren Käufern zudem ein Maximum an Exklusivität.



Mit ihrem geschmeidigen Sechszylinder-Antrieb rundet die neue K 1600 B die Liste der noch ausstehenden Modellneuheiten 2017 nach oben hin ab. Emotion und Faszination mit sechs Zylindern im exklusiven Bagger-Style werden schon ab August in den USA und ab September in Europa an die Kunden ausgeliefert.



Über 40.000 Besucher bei der größten BMW Motorrad Party der Welt.



BMW Kunden, Motorradenthusiasten und Interessierte aus aller Welt trafen sich vom 7. bis 9. Juli zum 17. Mal auf den legendären BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen, dem größten Publikumsevent von BMW Motorrad. "Wir möchten uns einmal mehr mit einem dicken Dankeschön bei den über 40.000 Fans und Besucher in diesem Jahr bedanken", so Timo Resch, Leiter Vertrieb und Marketing BMW Motorrad. "Mit ihrer großen Begeisterung verwandelten sie Garmisch-Partenkirchen für drei Tage wieder ins Zentrum der BMW Motorrad Community."



Neben den bereits jetzt gezeigten Neuheiten für das Modelljahr 2018 von BMW Motorrad, standen die BMW Motorrad Days auch im Zeichen zweier besonderer Innovationen. So feierte das Programm von BMW Motorrad Spezial ebenso Premiere wie die neue Sonderausstattung Connectivity mit TFT-Display.



Modelloffensive wird konsequent fortgesetzt.



Mit dem breitesten und attraktivsten Angebot in der Geschichte setzt BMW Motorrad auch in 2017 die Modelloffensive fort. Timo Resch dazu: "Mit einem Plus von 9,5 % nach den ersten sechs Monaten sind wir klar auf Kurs erneut am Ende des Jahres einen neuen Absatzrekord zu erzielen. Wir werden auch in Zukunft nicht nachlassen und weiterhin alles daran setzen, Benchmark im Segment der Premiummotorräder zu bleiben."



Die BMW Group



Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt das Unternehmen 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. EUR, der Umsatz auf 94,16 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert.



