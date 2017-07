Der Chef von Morgan Stanley hat eine angeschlagene Bank saniert. Sein Kollege bei Goldman hat eine gesunde Investmentbank nicht wirklich voran gebracht. Ein Vergleich der beiden Strategien.

Die Aktie von Goldman Sachs erlitt am Donnerstag, nach Bekanntgabe der Quartalszahlen, einen deutlichen Dämpfer. Und die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW), einer auf die Finanzbranche spezialisierten Researchfirma, setzten noch eins oben drauf und stuften das Papier herunter auf "Market perform".

Außerdem senkten sie das Preisziel von 260 auf 230 Dollar, also beinahe auf das derzeitige Niveau. "Für uns ist das eine ‚Show-me-Aktie' geworden", schreiben die Analysten Brian Kleinhanzl und Michael Brown, gemeint ist: Sie glauben nur noch an Erfolge, die wirklich in den Zahlen sichtbar sind.

Ausschlaggebend war der Einbruch der Erlöse im Kerngeschäft mit Zinspapieren, Währungen und Rohstoffen (FICC) um 40 Prozent. Ein relativ hartes Urteil ist auch: "Goldman Sachs hat schwache Handelsergebnisse für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht, und wir haben zurzeit mehr Fragen als Antworten zur Gesundheit der Marke (about the franchise's health)."

Das Wort "franchise" ist in dem Zusammenhang schwer zu übersetzen. Gemeint ist jedenfalls nicht, dass die finanzielle Gesundheit der Bank infrage steht, sondern ...

