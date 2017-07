Lieber Leser,

J.P. Morgans Asset Management hatte keine Zuwächse bei den Umsätzen per Q2 2017 verzeichnet, hat sich jedoch, was die Management Fees angeht, recht gut entwickelt. Die Umsätze im Kerngeschäft mit Krediten und Einlagen liefen hingegen sehr gut. Schauen wir uns an, ob die am Dienstag veröffentlichten Ergebnisse der Bank of America die Nachfrage nach Krediten und Einlagen ebenfalls bestätigen.

Kreditgeschäft und Aktienhandel wachsen

Auch die ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...