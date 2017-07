Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat ein Ende der Verhandlungen über eine vertiefte Zollunion mit der Türkei und den Stopp von EU-Zahlungen an Ankara verlangt. Schulz begründete dies mit der Inhaftierung mehrerer Deutscher in türkischen Gefängnissen. "Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion weiter voranzutreiben", sagte Schulz in Berlin. Das Gleiche gelte für die Vorbeitrittshilfen für den Nato-Partner aus den Kassen der Europäischen Union, legte der SPD-Spitzenmann nach.

Die Verhaftung des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner ist ein neuer Tiefpunkt im schwer angespannten Verhältnis zwischen Berlin und Ankara. Das Auswärtige Amt bestellte deshalb den türkischen Botschafter ein. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird seinen Urlaub unterbrechen, um am Donnerstag über den Fall zu beraten. "Deutsche Staatsbürger drohen in der Türkei zu Geiseln von Präsident Erdogan zu werden", mahnte Schulz.

Die Europäische Union verhandelt mit der Türkei über eine Vertiefung der Zollunion, was es für türkische Unternehmen leichter machen würde, nach Europa zu exportieren. Die Regierung in Ankara bemühte sich in den vergangenen Monaten im Hintergrund trotz aller Spannungen darum, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland nicht überzustrapazieren. Außerdem erhält die Türkei als offizieller Beitrittskandidat zur EU Milliardenhilfen aus Brüssel, um eine demokratisch-rechtstaatliche Gesellschaft aufzubauen. Für den Zeitraum zwischen 2014 und 2020 sind dafür 4,5 Milliarden Euro vorgesehen.

Der SPD-Herausforderer von Angela Merkel (CDU) drängte die Kanzlerin angesichts der Inhaftierung Steudtners dazu, Farbe zu bekennen. "Es ist die Zeit, wo das Schweigen der Bundeskanzlerin ein Ende haben muss. Die Zeit des Abwartens und Beschweigens ist vorbei", betonte Schulz. Er kündigte an, den türkischen Oppositionschef Kemal Kilicdaroglu nach Deutschland einzuladen.

Das deutsch-türkische Verhältnis ist wegen verschiedenster ernster Entwicklungen tief gestört. Dazu zählen die Verhaftung deutscher Staatsbürger in der Türkei, wie zum Beispiel des Journalisten Deniz Yücel, das verweigerte Besuchsrecht von Bundestagsabgeordneten bei deutschen Soldaten in der Türkei und der repressive Kurs von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Ankara wiederum stört sich daran, dass geflohene türkische Militärs hierzulande Asyl erhalten haben.

July 19, 2017

