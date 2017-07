FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Nachmittag um 0,11 Prozent auf 161,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank leicht auf 0,54 Prozent.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Die Anleger hielten sich vor der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag eher zurück. Die am Nachmittag veröffentlichten robusten Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA bewegten die Anleihen nicht./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0184 2017-07-19/17:54