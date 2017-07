ZÜRICH (Dow Jones)--Von einer freundlichen Stimmung wurde der Aktienmarkt in der Schweiz am Mittwoch nach oben getragen. Die Vorgaben von der Wall Street waren positiv, denn dort stiegen der S&P-500 sowie der Nasdaq-Composite auf ein Allzeithoch. In Amerika und in Europa wächst die Überzeugung, dass die Berichtssaison gut verlaufen dürfte. Die Stärke des Franken gegen den Euro belastete dabei kaum, obwohl sie den Exportunternehmen das Geschäft erschwert. Erstmals seit Donnerstag fiel der Euro wieder unter 1,10 Franken. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.024 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,57 (zuvor: 45,12) Millionen Aktien.

Bankenwerte waren gesucht. Hier stützte der gut ausgefallene Quartalsbericht von Morgan Stanley, der mit den Zahlen anderer US-Banken versöhnte, die nicht gut aufgenommen worden waren. UBS legten 1 Prozent zu und Credit Suisse 0,8 Prozent. Novartis bauten die Vortagesgewinne aus, als die Aktie sich nach Quartalszahlen verteuert hatte. Nun folgte eine Reihe freundlicher Analystenstimmen. Die Aktie gewann nochmals 0,9 Prozent. Aber auch die anderen Pharmawerte legten zu. Roche rückten um 0,4 Prozent vor, Lonza stiegen mit plus 1,5 Prozent erneut auf Rekordhoch.

Gut kamen auch die Zahlen von Georg Fischer an, die Aktie legte um gut 13 Prozent zu. Die Zahlen belegten, dass sich der Konzernumbau nun auszahlt, hieß es am Markt. Das Unternehmen habe einen langen Weg zurückgelegt: vom niedrigmargigen Maschinenhersteller hin zu einem Hersteller langfristig themenfokussierter Produkte mit höheren Margen. Die Umsätze nahmen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 7 Prozent zu, während der Gewinn überproportional stieg. Für das Jahr ist das Unternehmen nun optimistischer und erwartet einen deutlichen Anstieg der Erträge.

