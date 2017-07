Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt kam am Mittwoch nicht richtig vom Fleck. Wahrend an der Wall Street der marktbreite S&P-500-Index wie die Nasdaq-Composite auf Rekordhoch notierten, fuhr der DAX mit angezogener Handbremse. Vor der EZB-Sitzung am morgigen Donnerstag hielten sich die Akteure zurück. Denn EZB-Chef Mario Draghi könnte dann für einen erhöhte Volatilität im Euro sorgen und damit kräftige Schwankungen am Aktienmarkt auslösen. Am Freitag folgt dann der kleine Verfall am Terminmarkt, damit ist Spannung angesagt. Im Vorfeld schloss der DAX mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 12.452 Punkten.

EZB könnte Forward Guidance zu Anleihekäufen anpassen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) und Draghi stehen am Donnerstag vor einer schwierigen kommunikativen Aufgabe. Drei Wochen nach Hinweisen des EZB-Präsidenten auf eine bevorstehende Normalisierung der Geldpolitik, die an den Finanzmärkten deutliche Spuren hinterließen, steht das Gremium vor der Frage, ob und wie es weitere Hinweise in dieser Richtung geben soll. Volkswirte wollen eine Änderung der Forward Guidance zu den Anleiheankäufen nicht ausschließen, nachdem die EZB bereits Anfang Juni den Passus aus ihrem geldpolitischen Statement gestrichen hatte, dass sie weitere Zinssenkungen für möglich hält.

Analysten bewegen die Kurse

Im DAX gehörte SAP einen Tag vor Vorlage der Quartalszahlen mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den Gewinnern. Ansonsten bewegten Analysten vermehrt die Kurse. Das Schlusslicht im DAX stellte die Aktie der Commerzbank (minus 2,8 Prozent), nachdem die UBS das Votum auf Neutral nach Buy gesenkt hat. Die UBS geht nicht nur von einem deutlichen "berichteten" Nettoverlust im zweiten Quartal aus, sondern auch von eher schwachen operativen Ergebnissen aufgrund der schwachen Einnahmen. Im MDAX stiegen Rheinmetall um 2,7 Prozent nach einer Hochstufung durch die Commerzbank auf Buy. Die Analysten sehen die Chancen im Militärbereich als nicht adäquat bewertet an, während die Risiken im Automobilzulieferbereich überbewertet würden. Für Zalando (minus 3,5 Prozent) senkten mit der Deutschen Bank, Societe Generale und Barclays gleich drei Häuser ihre Kursziele, das war zuviel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,5 (Vortag: 89,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,83 (Vortag: 3,56) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 13 -verlierer und drei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.452,05 +0,17% +8,46% DAX-Future 12.443,50 +0,14% +8,75% XDAX 12.452,86 +0,10% +8,78% MDAX 25.014,08 +0,56% +12,73% TecDAX 2.292,16 +0,59% +26,52% SDAX 11.171,26 +0,55% +17,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,87 14 ===

