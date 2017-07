Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (17.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.500,27 +0,62% +6,37% Stoxx50 3.155,79 +0,86% +4,82% DAX 12.452,05 +0,17% +8,46% FTSE 7.419,59 +0,40% +3,87% CAC 5.216,07 +0,83% +7,28% DJIA 21.603,10 +0,13% +9,31% S&P-500 2.468,62 +0,33% +10,26% Nasdaq-Comp. 6.380,52 +0,57% +18,53% Nasdaq-100 5.912,55 +0,55% +21,57% Nikkei-225 20.020,86 +0,10% +4,74% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,86 +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,94 46,4 +1,2% 0,54 -17,5% Brent/ICE 49,41 48,84 +1,2% 0,57 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.240,65 1.242,40 -0,1% -1,75 +7,8% Silber (Spot) 16,30 16,29 +0,1% +0,01 +2,3% Platin (Spot) 922,25 927,00 -0,5% -4,75 +2,1% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,7% -0,02 +7,5%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street hat am Mittwoch neue Rekordstände erklommen. Nach der eher durchwachsenen Sitzung vom Dienstag überwiegt nun die Zufriedenheit mit der angelaufenen Berichtssaison, auch wenn es einige Enttäuschungen zu verarbeiten gibt. An Konjunkturdaten wurden vorbörslich nur die Baugenehmigungen und -beginne aus dem Juni veröffentlicht. Beide stiegen stärker als erwartet. Als letzte der großen US-Banken hat Morgan Stanley Geschäftszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Die Aktie steigt um 2,5 Prozent. IBM verdiente zwar mehr als erwartet, meldete jedoch abermals einen Umsatzrückgang, der zudem deutlicher als erwartet ausfiel. Die Aktie gibt um 3,7 Prozent nach. United Continental fallen um 4,2 Prozent. Die Fluggesellschaft hat zwar mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, doch stieg der Umsatz je Sitzplatz "nur" um 2,1 Prozent. Damit blieb United hinter Wettbewerber Delta Airlines zurück, der diese Kennziffer um 2,5 Prozent gesteigert hatte. Neben Geschäftsberichten gilt das Interesse einigen Übernahmen. McCormick übernimmt die Lebensmittelsparte von Reckitt Benckiser für 4,2 Milliarden Dollar. Die McCormick-Aktie verbilligt sich um 5,4 Prozent. Aus informierten Kreisen verlautete ferner, Discovery Communications verhandele über einen Zusammenschluss mit Scripps Networks Interactive. Für Discovery geht es um 3,4 Prozent nach oben und für Scripps um 13,9 Prozent. Und Crown Castle International (-1 Prozent) erwirbt für 7,1 Milliarden Dollar LTS Group Holdings. Die leichte Entspannung am Aktienmarkt führt dazu, dass vermeintlich sichere Häfen weniger gefragt sind. Goldpreis und Anleihekurse geben leicht nach.Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 1 Basispunkt auf 2,27 Prozent. Der Dollar erholt sich etwas von dem Dämpfer, den ihm die gescheiterte Gesundheitsreform von US-Präsident Trump am Dienstag verpasst hatte. Am Ölmarkt legen die Preise zu. Grund sind die offiziellen Daten zu den Ölvorräten der USA, die einen deutlichen Rückgang bei Rohöl, Benzin und Destillaten verzeichnet haben.

22:03 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Erholung an den europäischen Börsen blieb am Mittwoch eher verhalten, obwohl der Euro, dessen Stärke am Dienstag die Kurse belastet hatte, von seinen Hochs zurückkam und in den USA S&P-500 und Nasdaq-Composite mit neuen Rekorden in den Handel starteten. Beobachter erklärten die Zurückhaltung der europäischen Anleger mit der EZB-Sitzung am Donnerstag. Drängendste Frage der Marktteilnehmer sei, ob EZB-Präsident Mario Draghi versuchen wird, den Euro nach seinem rapiden Anstieg wieder einzufangen. Bewegung in Einzelwerte brachte die Berichtssaison. Nach guten Geschäftszahlen stiegen Swedbank um 0,9 Prozent. Gut kamen auch die Zahlen des französischen Spieleentwicklers Ubisoft Entertainment an, für die Aktie ging es um gut 10 Prozent nach oben. ASML gewannen nach Zahlenausweis 5,8 Prozent. Vor allem die übertroffene Margenerwartung wurde im Handel positiv herausgestrichen. Mit einem Abschlag von etwa 3,5 Prozent wurde die Aktie von Volvo abgestraft. Die Geschäftszahlen der Schweden sind übergeordnet ordentlich ausgefallen. Auf den zweiten Blick störten sich die Anleger aber an der Entwicklung im Lkw-Geschäft. Ansonsten bewegen Analysten die Kurse. Das Schlusslicht im DAX stellte die Aktie der Commerzbank (minus 2,8 Prozent), nachdem die UBS das Votum auf Neutral nach Buy gesenkt hat. Im MDAX stiegen Rheinmetall um 2,8 Prozent nach einer Hochstufung durch die Commerzbank auf Buy.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.21 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1515 -0,23% 1,1541 1,1572 +9,5% EUR/JPY 128,68 -0,49% 129,31 129,46 +4,7% EUR/CHF 1,0994 -0,32% 1,1029 1,1035 +2,6% EUR/GBP 0,8831 -0,22% 0,8850 1,1260 +3,6% USD/JPY 111,74 -0,25% 112,02 111,90 -4,4% GBP/USD 1,3040 -0,00% 1,3041 1,3028 +5,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den jüngsten Abgaben haben die Börsen in Asien am Mittwoch leichte Aufschlägen verbucht. In Australien waren vor allem die zuletzt unter Abgabedruck geratenen Bankenwerte gesucht. Zwar hat der australische Regulierer die Anforderungen für die Banken wie erwartet verschärft, doch müssen diese erst bis zum Jahr 2020 erfüllt werden. Die Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking legten zwischen 3,0 und 3,9 Prozent zu. In Schanghai hatten die Aktien zunächst mit Verlusten auf eine neue Liquiditätsspritze der chinesischen Zentralbank reagiert. Im späten Handel legte der Index dann zu, angeführt von Stahl- und Rohstoffaktien. Der Dollar litt dagegen abermals unter dem Scheitern der Gesundheitsreform von US-Präsident Trump. Dazu kam die Aussicht auf möglicherweise langsamere Zinserhöhungender US-Notenbank nach den zuletzt schwachen US-Daten. Allerdings gab der Euro einen Teil seiner Gewinne zum Dollar ab, weil Anleger vor der EZB-Sitzung am Donnerstag vorsichtiger agierten. Die Ölpreise zeigten sich nach zwischenzeitlichen Abgaben kaum verändert. Der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) hatte den ersten Lageraufbau nach zwei Wochen mit Rückgängen vermeldet. Mit Spannung wird nun auf die offiziellen Öllagerdaten im Tagesverlauf gewartet. Gewinnmitnahmen ließen den Goldpreis leicht zurückkommen. Für die Aktie von BHP Billiton ging es um 1,1 Prozent nach unten, obwohl der weltgrößte Bergbaukonzern nach Ansicht von Analysten einen soliden Jahres-Produktionsbericht vorgelegt hat. Mitbewerber Rio Tinto (-0,7 Prozent) hatte am Vortag bekannt gegeben, in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle zu produzieren als geplant.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bundesverkehrsministerium erfreut über Daimlers Diesel-Rückruf

Die Bundesregierung zeigt sich erfreut darüber, dass sich die Autohersteller beim Thema Diesel schon vor dem Nachrüst-Gipfel bewegen. "Die Ankündigung von Daimler begrüßen wir ausdrücklich", sagte der Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Stuttgarter hatten am Dienstag ankündigt, in Europa 3 Millionen Dieselautos mit den Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 freiwillig in die Werkstätten zurückzurufen. Mittels Softwareupdates für die Motorensteuerung soll der Ausstoß von giftigen Stickoxiden verringert werden.

Bafin fragt alle deutschen Kreditinstitute nach Cum/Cum-Geschäften

Weil den deutschen Banken Nachzahlungen wegen umstrittener "Cum/Cum"-Aktiengeschäfte drohen, prüft die Finanzaufsicht nun mögliche Folgen für die Solvenz der Institute. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) übersandte nach eigenen Angaben allen deutschen Kreditinstituten einen Fragebogen, mit dem sie "mögliche zukünftige Belastungen" abfragt.

Sartorius-Aufsichtsrat wählt Lothar Kappich zum Vorsitzenden

Der Laborausrüster Sartorius hat nach dem unerwarteten Tod des Aufsichtsratsvorsitzenden Arnold Picot am 9. Juli einen neuen Chefkontrolleur. Der Aufsichtsrat wählte in einer außerordentlichen Sitzung Lothar Kappich zu seinem Vorsitzenden, wie der TecDAX-Konzern mitteilte. Kappich gehört dem Aufsichtsrat der Sartorius AG seit 2007 an.

Morgan Stanley übertrifft Erwartungen

Morgan Stanley hat im zweiten Quartal mehr verdient und eingenommen und dabei wie zuvor schon die Wettbewerber die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Gewinn der Großbank stieg im Zeitraum von April bis Juni auf 1,76 Milliarden US-Dollar von 1,58 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente das Unternehmen 0,87 nach 0,75 Dollar. Die Einnahmen wuchsen auf 9,5 Milliarden von 8,9 Milliarden Dollar. Dabei legten die Einnahmen in der Vermögensverwaltung auf knapp 4,2 Milliarden von 3,8 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 0,76 Dollar und Einnahmen von 9,09 Milliarden Dollar gerechnet.

Diebold Nixdorf Inc trotz Umsatzverdoppelung in Verlustzone

