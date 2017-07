Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im späten Handel mehrheitlich etwas höher tendiert. Bei den längerlaufenden heimischen Staatsanleihen sanken die Renditen leicht, entsprechend stiegen die Kurse etwas an. Am kurzen Ende bewegten sich die Anleihen kaum.Wie schon der Vormittag, verlief auch der Nachmittag weitgehend ruhig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...