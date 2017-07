Hagen (ots) -



Premiere am 5. Juli 2017 in Berlin: Im Rahmen der Fashion Week schickte Guido Maria Kretschmer neben seiner neuen Fashion-Kollektion für den Onlinehändler OTTO erstmals eine Schmuckkollektion auf den Laufsteg. In Zusammenarbeit mit CHRIST entwickelte der Designer eigens für seine Fashion Show im Tempodrom Schmuckstücke, die direkt im Anschluss als limitierte Capsule-Kollektion exklusiv im Online-Shop unter christ.de erhältlich sind.



Perfekte Symbiose: Mode und Schmuck



"Mode und Schmuck sind eng verbunden. Zu wichtig ist das Gesamtbild, das ein Outfit mit den passenden Accessoires zu einem eigenen Look werden lässt", beschreibt Guido Maria Kretschmer seine Inspiration. "In meiner Runway Collection übertrage ich meine Mode-Designs in eine andere Dimension und interpretiere sie als Schmuckstück neu: Aus Bekleidung wird Schmuck, Stoffe verwandeln sich zu Edelmetall und losgelöst vom Fokus auf den Körper rückt der Kopf in den Mittelpunkt der Inszenierung."



Die Runway Collection



Das Spektrum der Runway Collection umfasst 32 glamouröse und ikonische Schmuckstücke und Accessoires, die inspiriert von rauschenden Wasserfällen entstanden sind. Offen für selbstbewusste Looks, als persönliche Aussage des eigenen Stils und modernes Fashion-Statement lassen sich die Runway-Kreationen individuell kombinieren oder als Einzelstück tragen. Raffinierte Designelemente wie aneinander gereihte Messingkugeln verwandeln Colliers, Ohrschmuck und Armreife in elegante Hingucker. Boloties, Ohrschmuck, Colliers und Armschmuck mit langen Anhängern sowie mehrgliedrige Ketten wirken prägnant und gleichzeitig leicht und unbeschwert. Ergänzt wird die Kollektion durch Samtchoker, die den Retro-Trend aufgreifen und durch funkelnde Schmucksteine feminine Akzente erhalten. Für einen zusätzlichen Eycatcher-Effekt sorgen Taschenanhänger, mit denen sich trendige Highlights setzen lassen. Beim Material kommen Messing mit Kristallbesatz und Samt zum Einsatz, während Silber und Gold (IP-Beschichtung) im Farbfokus stehen.



See-Now-Buy-Now



"Mir war es wichtig, dass meine Runway-Kreationen keinesfalls unerreichbare Einzelanfertigungen, sondern für alle Frauen zugänglich sind, die extravagante Auftritte lieben und ihren Look mit einem ausdrucksstarken Schmuckstück betonen wollen", so Guido Maria Kretschmer. Aus diesem Grund sind die Showpieces mit Ausnahme von zwei Ausstellungsstücken ready-to-wear und als limitierte Capsule-Kollektion bei CHRIST verfügbar. Nach dem "See-Now-Buy-Now"-Prinzip, das aktuell den saisonal geprägten Rhythmus der Mode revolutioniert, startete der Verkauf der Runway Collection direkt im Anschluss an das Show-Finale - bis zum 27.08.2017 werden die Schmuckstücke exklusiv online auf christ.de und mit limitierter Stückzahl erhältlich sein. Die Preise liegen zwischen EUR 79,90 und EUR 299,-.



Über die Kooperation von CHRIST und Guido Maria Kretschmer



Unter dem Motto "Von mir für Dich" startete im November 2016 die langfristig angelegte Zusammenarbeit von CHRIST und Guido Maria Kretschmer. Sowohl für das traditionsreiche Juwelierunternehmen als auch für den Designer ist die Partnerschaft eine Herzensangelegenheit. "Es sind die Menschen, die uns am Herzen liegen, die das Leben lebenswert und glücklich machen. Wir sollten uns um sie kümmern und auf sie achten", so Guido Maria Kretschmer. Mit CHRIST hat der erfolgreiche Modedesigner einen idealen Partner gefunden, der seine Haltung und Wertschätzung teilt. CHRIST ist als Juwelier fürs Leben die erste Adresse, wenn es um hochwertigen Schmuck und Uhrmacherkunst geht. Seit 1863 lebt das Unternehmen den Anspruch, seine Kunden zu begeistern, zu inspirieren und echte Freude zu schenken - mit Leidenschaft, Exzellenz und Innovation. "Mit CHRIST an meiner Seite habe ich die einmalige Möglichkeit, meinen Wünschen und Botschaften mit wunderschönen und qualitativ hochwertigen Schmuckkreationen Ausdruck zu verleihen", freut sich Kretschmer über die Zusammenarbeit.



