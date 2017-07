Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem weitgehend ruhigen Handelstag klar fester geschlossen. Dabei stieg der Leitindex SMI wieder über die seit Wochen umkämpften Marke von 9'000 Punkten. Insgesamt wurde die Stimmung an den Finanzmärkten aber als eher abwartend beschrieben. Während hierzulande die Nachrichtenlage von Unternehmensseite dünn war, rückte die am Donnerstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ins Blickfeld der Investoren.

Gespannt sind die Marktteilnehmer vor allem auf Hinweise der EZB-Verantwortlichen hinsichtlich des Ausstiegs aus der stark expansiven Geldpolitik. EZB-Chef Mario Draghi habe zuletzt verdeutlicht, dass er es mit dem "Tapering", also der Reduktion der Anleihenkäufe, ernst meine, so ein Marktbeobachter. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte am Mittwochnachmittag zudem von deutlich besser als erwartet ausgefallenen Juni-Daten aus der US-Bauwirtschaft. Derweil wurde der Ölpreis von stärker als erwartet gefallenen Rohölbeständem der USA gestützt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,52% im Plus auf 9'024,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,43% auf 1'432,85 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg 0,49% auf 10'278,32 Zähler. Von den 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...