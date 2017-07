New York - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Steve Scala von Cowen and Company: Steve Scala, Aktienanalyst von Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse nach wie vor mit einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nyse-Symbol: NVS).

Den vollständigen Artikel lesen ...