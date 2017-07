Lieber Leser,

der Kupferpreis hat sich in den letzten Wochen stabil gehalten. Der Ausbruch aus der seit Beginn des Jahres bestehenden Konsolidierung ist bereits intakt, obgleich die Nachhaltigkeit noch etwas fehlt. Ich hatte zu Beginn der Woche darüber berichtet. Auch die Freeport McMoran Aktie korrigiert seit Beginn des Jahres, konnte in den letzten Wochen aber nicht an die Stabilität des Kupferpreises anschließen. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...