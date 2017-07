Das russische Parlament will soziale Netzwerke und Messenger stärker überwachen. Die Regierung orientiert sich dabei explizit am "guten Nachbarn" Deutschland. Hier gibt es die entsprechenden Gesetze schon.

Das nennen Juristen einen untauglichen Versuch: Eine kleine Gruppe linker Aktivisten hat am Mittwoch vor dem Gebäude der russischen Medienkontrollbehörde RosKomNadsor gegen die geplante Verschärfung der Internetkontrolle demonstriert. Die Männer vom "Linken Block" versuchten, die Eingangstür mit einem Fahrradschloss abzuschließen und warfen Flugblätter aus. Im Text heißt es, die Behörde werde auf unbestimmte Zeit "wegen der Durchführung politischer und anderer Zensur, der Auslöschung der Redefreiheit und der illegalen Blockierung von Internetressourcen" selbst blockiert.

Nachhaltigen Eindruck hinterließen die Demonstranten nicht. "Als die Gebäudewache auftauchte, haben sich die jungen Männer schnell in alle Richtungen verstreut, ohne irgendwelche Handlungen durchführen zu können", sagte der Pressechef von RosKomNadsor Wadim Ampelonski.

Die gesetzlichen Grundlagen für die weitere Verschärfung der Zensur im Netz werden im Eilverfahren gelegt. Am Mittwoch billigte die russische Staatsduma in zweiter Lesung ein Gesetz zur Regelung der Tätigkeit von Messenger-Diensten. Das Dokument verpflichtet nicht nur alle Nutzer, sich mit ihrer Telefonnummer zu identifizieren, sondern fordert auch ein Eingriffsrecht des Staats in Chats. So sollen die Behörden ...

