Die Staatsanwaltschaft wirft dem CEO Kengeter in einem Brief Insiderhandel vor. Die Aufsicht prüft nun seine Zuverlässigkeit - und kann ihn abberufen.

Carsten Kengeter ist seit Monaten an Turbulenzen gewöhnt. Im Februar wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Chef der Deutschen Börse wegen des Verdachts auf Insiderhandel ermittelt. Er soll Aktien seines Unternehmens gekauft haben, als er schon von Fusionsplänen zwischen der Deutschen und der Londoner Börse wusste, diese aber noch nicht öffentlich waren. Kengeters Aussage war dabei stets: "Insiderhandel widerspricht allem, wofür ich stehe." Und tatsächlich vermeldete die Börse jetzt, die Staatsanwaltschaft habe in Aussicht gestellt, das Verfahren gegen Kengeter "ohne Auflagen" einzustellen. Die Börse aber soll Bußgelder bezahlen.Doch womöglich war das voreilig. So glimpflich, wie es die Börse darstellt, könnte die Angelegenheit für Kengeter nicht ausgehen. Die Börse mag sich von den Vorwürfen gegen den Chef freikaufen. Der selbst wird aber von der Staatsanwaltschaft weiter schwer belastet. In einem Schreiben, das die Staatsanwaltschaft am 18. Juli der Deutschen Börse übermittelte, wirft die Behörde Kengeter vor, Insiderhandel begangen zu haben. Kengeter habe gegen das "Erwerbsverbot" verstoßen, weil er "unter Verwendung einer Insiderinformation Insiderpapiere erwarb". Und damit stellt sich die Frage: Wie lange ist der Börsenchef tragbar?

"Bedingter Vorsatz"

Alles dreht sich um ein Geschäft des Börsenchefs mit Aktien des eigenen Unternehmens: Kengeter hatte am 14. Dezember 2015 Aktien der Börse im Wert von über 4,5 Millionen Euro gekauft. Zu diesem Zeitpunkt sollen Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit der Börse London Stock Exchange (LSE) fortgeschritten, aber noch nicht öffentlich gewesen sein, so der Vorwurf. Dem Brief der Staatsanwaltschaft an die Börse zufolge habe Kengeter dabei mit "bedingtem Vorsatz" gehandelt, da er als "Verhandlungsführer" der Börse "um das Entstehen einer Insiderinformation bei Fortgang der Gespräche" nach ...

