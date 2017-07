Obamacare erst abschaffen, danach ein neues System aufbauen - Trumps Vorstoß und McConnells Vorgehen kamen bei einigen Republikanern nicht gut an. Nun soll ein klärendes Gespräch helfen.

US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf zögerliche Republikaner erhöht, um einen Großteil des Gesundheitsgesetzes von Barack Obama zu vernichten. "Sie MÜSSEN ihre Versprechen an Amerika halten", twitterte Trump am Mittwoch. Er kündigte an, dass der Gesetzentwurf bei seinem Mittagessen im Weißen Haus mit Senatoren besser werden würde.

Trump hatte alle 52 Republikaner aus dem Senat ins Weiße Haus eingeladen, um noch einmal zu versuchen, den Gesetzentwurf zu aktivieren. "Die Republikaner sprechen nie darüber, wie gut ihr Gesundheitsgesetzentwurf ist & und er wird zur Mittagszeit noch besser", twitterte er.

Trump hatte sich größtenteils aus dem Hauptgeschehen herausgehalten, während der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erfolglos versucht hatte, Unterstützung zu sammeln, um die jahrelangen Versprechen der Republikanischen Partei zu erfüllen, Obamas Gesundheitsgesetz aufzuheben und zu ersetzen. Dass daraus diese Woche nichts wurde, war eine unangenehme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...