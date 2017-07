Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesverkehrsministerium erfreut über Daimlers Diesel-Rückruf

Die Bundesregierung zeigt sich erfreut darüber, dass sich die Autohersteller beim Thema Diesel schon vor dem Nachrüst-Gipfel bewegen. "Die Ankündigung von Daimler begrüßen wir ausdrücklich", sagte der Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin. Die Stuttgarter hatten am Dienstag ankündigt, in Europa 3 Millionen Dieselautos mit den Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 freiwillig in die Werkstätten zurückzurufen. Mittels Softwareupdates für die Motorensteuerung soll der Ausstoß von giftigen Stickoxiden verringert werden. Daimler beziffert die Kosten des Rückrufs mit 220 Millionen Euro oder rund 70 Euro pro Auto, die das Unternehmen komplett übernehmen wird.

Brüssel wirft deutschen Aufsichtsbehörden in Abgasaffäre um Daimler Versagen vor

EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska hat in der Abgasaffäre um Dieselfahrzeuge von Daimler den deutschen Aufsichtsbehörden Versagen vorgeworfen. "Es ist Besorgnis erregend, dass die jüngsten Anschuldigungen gegen Daimler erneut nicht durch die nationalen Aufsichtsbehörden aufgedeckt wurden", erklärte Bienkowska am Mittwoch auf AFP-Anfrage. "Das kann so nicht weitergehen. Es ist schlecht für Verbraucher und schlecht für den Ruf und die Zukunft der Industrie."

Gabriel bestellt türkischen Botschafter ein

Das Auswärtige Amt hat den türkischen Botschafter in Berlin wegen der Verhaftung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner einbestellt. Das gab Ministeriumssprecher Martin Schäfer bei einer Pressekonferenz bekannt. "Es war notwendig, dass die türkische Regierung die Empörung und das Unverständnis der Bundesregierung und die damit verbundenen glasklaren Ansagen und Erwartungen zum Fall Peter Steudtner ohne Umwege sofort und unmissverständlich erhält, und das auch ohne diplomatische Floskeln", hob er hervor. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) unterbreche wegen dieses Falls seinen Urlaub und werde am Donnerstag in Berlin entscheiden, was angesichts dieser "dramatischen Verschärfung" der Lage zu tun sei, kündigte sein Sprecher an. Berlin fordere die sofortige Freilassung Steudtners und seiner ebenfalls verhafteten Kollegen.

BKA: Türkische Terrorliste mit Unternehmen unrelevant

Das Bundeskriminalamt (BKA) stuft eine von der Türkei übersandte schwarze Liste mit deutschen Firmen als nicht relevant ein "Eine Bearbeitung erfolgt im Bundeskriminalamt nicht, da die darin enthaltenen Angaben und Vorwürfe unkonkret sind", teilte die Behörde mit.

Schulz fordert Stopp von Zollgesprächen und EU-Zahlungen an Türkei

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat ein Ende der Verhandlungen über eine vertiefte Zollunion mit der Türkei und den Stopp von EU-Zahlungen an Ankara verlangt. Schulz begründete dies mit der Inhaftierung mehrerer Deutscher in türkischen Gefängnissen. "Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, die Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion weiter voranzutreiben", sagte Schulz in Berlin. Das Gleiche gelte für die Vorbeitrittshilfen für den Nato-Partner aus den Kassen der Europäischen Union, legte der SPD-Spitzenmann nach.

US-Baubeginne steigen im Juni kräftig

Die Baubeginne in den USA haben im Juni einen kräftigen Sprung nach oben gemacht und die hohen Erwartungen sogar noch etwas übertroffen. Die Zahl der ersten Spatenstiche stieg im Vergleich zum Vormonat um 8,3 Prozent auf den Jahreswert von 1,215 Millionen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg um 6,4 Prozent prognostiziert. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, wurde der zunächst für den Vormonat gemeldete Rückgang von 5,5 Prozent auf 2,8 Prozent revidiert.

US-Rohöllagerbestände fallen stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 14. Juli deutlicher als erwartet gesunken. Die Lagerbestände fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,7 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,1 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,6 Millionen Barrel verringert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.