Die USA und ihre Nachbarländer Kanada und Mexiko wollen ab Mitte August das gemeinsame Freihandelsabkommen Nafta neu verhandeln.

Die USA und ihre Nachbarländer Kanada und Mexiko wollen vom 16. August an ihr gemeinsames Freihandelsabkommen (Nafta) neu verhandeln. Das gab der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, Robert Lighthizer, am Mittwoch in Washington bekannt. Vom 16. bis 20. August soll die erste von mehreren Verhandlungsrunden stattfinden. Die Verhandlungen auf US-Seite soll der bereits seit 1988 im Weißen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...