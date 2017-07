Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Unternehmen Planet, das Luft- und Raumfahrt mit Datenanalytik verbindet und die weltweit größte Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten betreibt, begrüßte gestern Wirtschafts- und Energieministerin Brigitte Zypries in seinem Berliner Büro.



Das Raumfahrtunternehmen Planet betreibt fünf in Deutschland designte RapidEye-Satelliten und beschäftigt am Berliner Standort über 100 operative und technische Mitarbeiter. Für das Unternehmen stellte der Besuch der Bundeswirtschaftsministerin am Berliner Standort ein besonderes Ereignis dar. Ihr wurde das Mission Control Center gezeigt und erläutert, in dem Satelliteningenieure die Konstellation von 190 Satelliten steuern und kontrollieren. Dazu gehört auch die neueste Flotte von 48 Dove-Satelliten, die erst vergangenen Freitag, den 14. Juli, vom Kosmodrom Baikonur von Kasachstan aus in eine sonnensynchrone Umlaufbahn geschickt wurde. Außerdem begutachtete sie die Prozessierungskette der von den Dove-, RapidEye- und SkySat-Satelliten gelieferten Geodaten. Anschließend traf Bundesministerin Brigitte Zypries Robbie Schingler, Mitbegründer und Chief Strategy Officer von Planet und sprach mit ihm über die Raumfahrt-Community und ihren Beitrag für den deutschen Wirtschafts- und Technologiesektor.



Bundesministerin Brigitte Zypries: "Planet ist ein gutes Beispiel, wie man mit einem innovativen Ansatz jenseits der traditionellen Raumfahrt Beachtliches erreichen kann."



"Wir haben uns geehrt gefühlt, Bundesministerin Zypries in unserem Berliner Büro begrüßen zu dürfen", sagt Schingler. "Wir bei Planet sind der festen Überzeugung, dass die kommende Generation der Raumfahrttechnologie die Wirtschaft hier auf der Erde verändern wird. Wir hatten eine lebhafte Diskussion mit Bundesministerin Zypries und freuen uns darauf, den Dialog mit dem Ministerium für Wirtschaft und Energie fortzuführen und unsere Präsenz in Deutschland und der Europäischen Union weiter auszubauen."



Bildunterschrift: Planet empfängt die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, in Berlin. Von links nach rechts: Dr. Wolfgang Scheremet, Abteilungsleiter Industriepolitik, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Robbie Schingler, Mitbegründer und Chief Strategy Officer, Planet; Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie; Ximo Navarro, Praktikant, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Agnieszka Lukaszczyk, Director EU Policy, Planet; Dr. Marcus Apel, Director Strategic Accounts Europe, Planet; Massimiliano Vitale, General Manager Berlin, Planet; Dr. Henrike Lindemann, Persönliche Referentin der Ministerin, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.



Über Planet:



Planet ist ein Unternehmen, das Luft- und Raumfahrt mit Datenanalytik verbindet. Das Unternehmen betreibt die weltweit größte Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten, die eine gewaltige Menge an Informationen über unseren sich verändernden Planeten sammeln. Planet hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit dieser Flotte von Erdbeobachtungssatelliten täglich die gesamte Erde aufzunehmen, globale Veränderungen sichtbar und die gewonnenen Daten zugänglich und verwertbar zu machen. 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründet, entwirft, baut und betreibt Planet 190 Satelliten und entwickelt die Online-Software und Tools, um Benutzern die Daten zugänglich zu machen. Entscheidungsträger in Wirtschaft, Politik und anderen Organisationen nutzen die Daten von Planet, um neue Technologien zu entwickeln, Umsätze zu steigern, Forschung anzutreiben und die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt zu meistern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.planet.com und folgen Sie uns auf Twitter: @planetlabs.



OTS: Planet newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121857.rss2



Pressekontakt: adel & link Public Relations PR-Team Planet Deutschland Sabine Karl/Natalie Link Tel.: 069 1534045-41 planet@adellink.de