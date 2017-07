Die Darstellung hoch-präziser Tumor-Immun-Profile wird bald unumgänglich sein bei einer angemessenen Pflege der von Krebs betroffenen Patienten. Dieses Versprechen soll des Präzisionswerkzeug HISTOPROFILE von HISTALIM erfüllen. Um die Entwicklung zu beschleunigen, setzt HISTALIM auf ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt von 29 Millionen Euro in Partnerschaft mit OSE Immunotherapeutics und CESTI. Dieses Projekt wird durch das von BPIfrance koordinierte "Programm D'investissement D'avenir" finanziert.

Die jüngsten Fortschritte in der Immun-Onkologie, die Entstehung von klinischen Studien, die mehrere Therapien kombinieren, sowie die Multiplikation von Begleitdiagnosetests auf der Grundlage der Immunhistochemie, konvergieren in die gleiche Richtung: die Notwendigkeit für die nächste Generation der Histopathologie, das Tumor-Immun-Profil mit einer einzigen Aufnahme zu definieren.

Dank der Multiplex-Immunhistochemie, der multispektralen Mikroskopie und der Bildanalyse,entwickelt HISTALIM HISTOPROFILE: ein kpmplettes Präzisionswerkzeug für klinische Studien in der Immuno-Onkologie, das ein Werkzeug der neuen Generation für die Diagnostik in der Histopathologie werden könnte.

Im Umfang dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt, gesponsored vnn OSE Immunotherapeutics wird das HISTOPROFILE-Tool zur Überwachung von Patienten, die in mehreren klinischen Phasen eingeschlossen sind, eingesetzt. Das Unternehmen wird dank dieses Programms einen innovativen Immun-Checkpoint-Inhibitor für SIRP-alpha entwickeln. OSE Immunotherapeutics ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung innovativer Immuntherapien beschäftigt, um Immunstörungen in den Bereichen Immuno-Onkologie, Autoimmunkrankheiten und Transplantation wiederherzustellen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio fortgeschrittener Immuntherapieprodukte in den klinischen Phasen 2 und 3, ein Portfolio von vielversprechenden Produkten in präklinischer Phase und Portfolio von potentiellen Wirkstoffkandidaten in Forschung und Entwicklung.

Am Projekt beteiligt sich auch das Europäische Zentrum für Transplantations- und Immuntherapie-Wissenschaften (CESTI), ein Universitätsklinikum (IHU Nantes), das für sein renommiertes Fachwissen in der Immuntherapie und seine einschlägige Plattform für experimentelle und translationale Forschung für klinische Studien und innovative Therapeutika anerkannt wurde.

HISTOPROFILE vervollständigt das von HISTALIM entwickelte Serviceangebot, die Durchführung von Gewebeprobenanalyse aus klinischen Studien seiner Kunden. Der Erfolg im Bereich der Immuno-Onkologie trägt vor allem zum Wachstum des Unternehmens bei. Im Jahr 2017 werden HISTALIM's Umsatz um voraussichtlich 20% ansteigen.

