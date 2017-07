Hotels More, ein führender Incoming-Reiseveranstalter für Gruppen- und Individualreisen nach Großbritannien und Irland, meldet eine Fusion mit Irish Welcome Tours, einem der führenden irischen Incoming-Reiseveranstalter. Durch die Vereinbarung werden zwei äußerst komplementäre Unternehmen vereint, um einen marktführenden Veranstalter für Großbritannien und Irland zu bilden. Diese Fusion baut auf dem nachhaltigen, raschen Wachstum von Hotels More seit seiner Unterstützung durch Mayfair Equity Partners ("Mayfair") im Rahmen eines Buyouts im Oktober 2015 auf. Irish Welcome Tours und seine Schwestermarken wurden im Rahmen der Fusion von Capnua Corporate Finance beraten.

Irish Welcome Tours mit Sitz in Sandyford (Dublin) ist ein Incoming-Reiseveranstalter für Gruppen- und Individualreisende und Events. Das Unternehmen unterhält enge direkte Beziehungen zu mehr als 600 Hotels und Besucherattraktionen in ganz Irland. Aufgrund seines erfolgreichen Betriebs seit 1989 beschäftigt das Unternehmen ein engagiertes Team von 65 mehrsprachigen Mitarbeitern und organisiert Reisen, Ferien und Ausflüge für mehr als 70.000 Kunden jährlich im Rahmen seiner Marken, darunter Authentic Vacations, Hotels Ireland und Irish Horizons. Die Erweiterung unseres Markenportfolios durch Authentic Vacations, einen wachstumsstarken US-amerikanischen Reiseveranstalter, bietet Hotels More Zugang zum US-amerikanischen Quellmarkt und stärkt dadurch seine aktuelle Führungsposition auf dem deutsch- und französischsprachigen Quellmarkt.

Die Fusion bietet eine außergewöhnliche Chance, von dem wachsenden irischen Tourismusmarkt zu profitieren. Der irische Incoming-Markt hat sich seit der Rezession erholt, verzeichnete seit 2010 ein jährliches Wachstum um 7,5% und erreichte im Jahr 2016 ein Volumen von 4,6 Mrd. €. Diese Entwicklung wurde durch den Anstieg der Besucherzahlen unterstützt. Die Zahl der internationalen Flugreisenden in die Republik Irland verzeichnete seit 2013 einen jährlichen Anstieg um rund 10%. Die Marktprognose für einreisende Gruppen und Individualreisende fällt aufgrund der günstigen makroökonomischen Entwicklung, der Attraktivität der Republik Irland, der staatlichen Förderung des Flugverkehrs und des demographischen Wandels bei der Kernzielgruppe in Verbindung mit der anhaltenden Stärke im Bereich der Gruppenreisen äußerst positiv aus.

Irish Welcome Tours wird von John Waldron, Irish Welcome Tours Managing Director, weiterhin unabhängig geführt. Er wird mit Karin Urban, Hotels & More Managing Director, eng zusammenarbeiten, um ihren Kunden die branchenweit besten Reiselösungen zur Verfügung stellen zu können.

Karin Urban, Managing Director of Hotels More, erläuterte: "Irland wird weiterhin ein aufregendes und gefragtes Reiseziel bleiben und aufgrund seiner lokalen Markt-Expertise und seines Renommees erachten wir Irish Welcome Tours als idealen Partner. Gemeinsam werden wir unsere Marktposition weiter ausbauen, indem wir im Rahmen unserer Markenfamilie innovative Produkte und Serviceleistungen für unsere Kunden bereitstellen.

John Waldron, Managing Director von Irish Welcome Tours, erklärte: "Irish Welcome Tours ist äußerst erfreut über die Partnerschaft mit Hotels More. Diese Partnerschaft wird uns einen viel breiteren Zugang zum britischen Markt für unsere Kunden in Europa und Amerika ermöglichen. Aufgrund unserer Präsenz sowohl in Irland als auch in Großbritannien werden unsere Kunden als erste von neuen Produkten, preisgünstigeren Kontingenten und Vorzugspreisen erfahren und natürlich von einem Team von Experten vor Ort profitieren. Diese Hand in Hand gehende Kooperation verkörpert einen aufregenden Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens und wir sind hocherfreut angesichts der Chancen, die sich aufgrund dieser Partnerschaft für beide Unternehmen in der Zukunft bieten werden."

Über Hotels More

Hotels More ist ein professioneller B2B-Partner für Gruppen- und Individualreisen nach Großbritannien und Irland. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 in Harrow hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Reiseveranstalter entwickelt. Seitdem ist Hotels More zu einem Unternehmen mit 80 Mitarbeitern angewachsen, das mit 700 Reiseunternehmen kooperiert und Reisen für 2.700 Gruppen und mehr als 100.000 Kunden im Jahr 2016 organisiert hat. Reiseveranstalter, Pauschalreiseveranstalter, Direktverkäufer, Busreiseveranstalter und Reisevermittler aus ganz Europa vertrauen aufgrund der hohen Reisestandards, der sorgfältig ausgewählten Partner und Anbieter und der konkurrenzfähigen Preisgestaltung auf Hotels More. www.hotels-more.com

Über Irish Welcome Tours

Irish Welcome Tours (IWT) ist einer der führenden Incoming-Reiseveranstalter und Marktführer im Bereich Destinationsmanagement in Irland. Das vor mehr als 27 Jahren gegründete Unternehmen unterhält seinen Hauptsitz in Dublin und beschäftigt ein Team von 65 mehrsprachigen Mitarbeitern. IWT hat im Jahr 2016 Reisen für mehr als 70.000 Kunden erfolgreich organisiert. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an Destinationsmanagement-Dienstleistungen, darunter GRUPPENREISEN Rundreisen in Irland, kombinierte Reisen für Irland und Großbritannien, Studienreisen, Gartentouren usw., INDIVIDUALREISEN Städtereisen, Onlinebuchungsmöglichkeiten, Autoreisen sowie KONFERENZEN und INCENTIVES ein vollständiges Angebot für Tagungen, Incentives, Konferenzen und Veranstaltungen unter dem Markennamen Irish Horizons. Zu IWT gehört auch das Schwesterunternehmen Authentic Vacations mit Sitz in Kalifornien. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeiter und bietet Selbstfahrertouren und Fahrten mit Chauffeur in Irland und Großbritannien für den B2C-Markt in Nordamerika.

