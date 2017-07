Halle (ots) - Wenn es sich für die Krankenhäuser finanziell lohnt, ältere Patienten in bestimmten Fällen nach exakt 14, 21 oder 28 Tagen zu entlassen, dann passiert genau das. Wer das Gesundheitswesen kennt, hat es geahnt. Man kann den Kliniken Profitsucht vorwerfen, doch sie verhalten sich völlig rational. Das Problem ist das Vergütungssystem, das von der Politik vorgegeben wird. Es bedarf einer Überarbeitung. Denn es zeigt sich, dass die Schere zwischen dem, was eine älter werdende Bevölkerung medizinisch benötigt und dem, was die Krankenhäuser aufgrund der finanziellen Anreize bieten, immer größer wird.



