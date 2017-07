PARIS, 19. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC (http://www.vitec.com/), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet fortgeschrittener Videokodierungs- und Streaminglösungen, wird vom 15. bis 19. September am Stand 7.G23 auf der IBC 2017 im RAI Amsterdam Messe- und Kongresszentrum seine neue Generation des hochentwickelten, hochwertigen HEVC-Codecs für die MGW Ace 4:2:2 10-Bit HEVC-Encoder- und MGW Ace Decoder-Lösung, den 4K HEVC MGW Vision-Encoder, die marktführende, broadcastfähige IPTV- und Digital Signage-Plattform EZ TV sowie die anspruchsvolle PX Media Library-Medienmanagementlösung vorstellen.

VITEC stellt seine Punkt-zu-Punkt-HEVC-Streaminglösung vor. Der MGW Ace-Encoder und -Decoder ist die erste vollständig tragbare, hardwarebasierte 4:2:2 10-Bit HEVC Encoding-/Decoding-Komplettlösung der Branche. Der leistungsstarke und doch kompakte MGW Ace-Encoder verwendet VITECs urheberrechtlich geschützten HEVC-Codec (Gen2) der 2. Generation, um eine unübertroffene Videoqualität zu erzielen. Neben der beispiellosen HEVC-Bandbreitenkomprimierung bietet die MGW Ace-Lösung H.264-Codierungs-/Decodierungsfunktionen, um einen reibungslosen Übergang zur HEVC-Welt zu gewährleisten. Mit einer breiten E/A-Auswahl und einem geringen Stromverbrauch durch die Verwendung des HEVC-Kompressions-Chips von VITEC ist dies die perfekte Lösung für das Streamen von Video-, Audio- und KLV-Metadaten am Einsatzort oder unterwegs. Für Point-to-Point-Anwendungen in Verbindung mit dem MGW Ace-Decoder bietet die Lösung bandbreiteneffizientes, fehlerfreies Video-Streaming über jedes Netzwerk, einschließlich des Internets, mit eingebetteten Pro-MPEG FEC- bzw. Zixi-Streamschutztechnologien.

Darüber hinaus wird VITEC seine 4K HEVC Encoding-/Decoding-Lösung vorführen. MGW Vision nutzt die neueste HEVC-Komprimierung und bietet eine UHD IPTV-Lösung für mehrere Märkte, darunter den Broadcast-, den Enterprise- und den Markt für hausinternes IPTV - überall dort, wo UHD eine kritische Rolle spielt. Dieser IPTV-Encoder wurde mit Unterstützung für 4:2:2 10-Bit entwickelt, um eine einwandfreie Videoqualität zu liefern, die für Broadcast-Anwendungen besonders wichtig ist.

Mit VITECs EZ TV können Organisationen IPTV- und Signage-Inhalte zentral von einer einzigen Schnittstelle aus verwalten und Video-Streaming-Workflows und Signage-Kampagnen über bestehende IP-Infrastrukturen automatisieren. Nutzer profitieren von VITECs hardwarebasierten IPTV- und Signage-Endpunkten, die eine Wiedergabe mit niedriger Latenz, die Aktualisierung des elektronischen Programmführers in Echtzeit, Video-on-Demand-Inhalte mit Aktualisierung neuer Assets, während Ereignisse stattfinden, zeitgesteuertes Fernsehen, den Zugriff auf Live-Videos von PCs und Mobile-Geräten sowie die benutzergesteuerte gleichzeitige Einblendung von mehreren Kanälen bieten. Mit den Digital Signage-Funktionen ist das Signage-Authoring, die Verwaltung und die Analytik einfach.

Auf dem Stand wird auch die Medienmanagementlösung PX Media Library von VITEC vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine zeitsparende Metalösung, die es Medienprofis ermöglicht, Mediendateien nahtlos zu markieren, zu bearbeiten, zu verwalten, zu organisieren und zu teilen. PX Media Library optimiert das Medienmanagement und ermöglicht es Nutzern, die Vorteile von bewährten Lösungen für Sport-, Content-Vertriebs-, Broadcasting-, Filmfestival- und behördliche Anwendungen sowie Anwendungen für wissenschaftliche Institute zu nutzen. Dieses offene System lässt sich leicht an branchenspezifische Workflows anpassen und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche sowie anpassbare, einfach zu konfigurierende Workflows, so dass die Nutzer in der heutigen medienüberfüllten Welt organisiert bleiben und der Konkurrenz einen Schritt voraus sind.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport und Unterhaltung sowie religiöse Einrichtungen. © 2017 VITEC

PR-Link: www.ingearpr.com/VITEC/170719VITEC.docx (http://www.ingearpr.com/VITEC/170719VITEC.docx)

Link auf Bild: http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_MGW-ACE-Pair.jpg (http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_MGW-ACE-Pair.jpg)

Bildunterschrift: VITEC MGW Ace Encoder und MGW Ace Decoder

Link auf Foto: www.ingearpr.com/VITEC/VITEC-MGW_Vision.jpg (http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC-MGW_Vision.jpg)

Bildunterschrift: VITEC MGW Vision 4K HEVC Encoder

Link auf Bild: www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_EZTV-8.png (http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_EZTV-8.png)

Bildunterschrift: VITEC EZ TV IPTV- und Digital Signage-Plattform

Link auf Bild: www.ingearpr.com/VITEC/VITEC-PX_Media_Library.jpg (http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC-PX_Media_Library.jpg)

Bildunterschrift: VITEC PX Media Library

