Die achte Staffel "The Walking Dead" ab dem 23. Oktober 2017 innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere exklusiv auf Fox



- Die 16 neuen Episoden gibt es immer montags um 21.00 Uhr auf Fox - wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder im englischen Original zu sehen



Die weltweite Erfolgsserie "The Walking Dead" kehrt am 23. Oktober 2017 mit der achten Staffel als exklusive deutsche TV-Premiere zurück auf die heimischen Bildschirme. Die insgesamt 16 neuen Episoden strahlt Fox immer montags um 21.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere aus.



Wie in der Vergangenheit wird auch die achte Staffel wieder in zwei Teilen ausgestrahlt. Nach den ersten acht Episoden geht "The Walking Dead" in die Winterpause und kehrt im Februar 2018 mit weiteren acht Folgen zurück.



Über "The Walking Dead":



"The Walking Dead" basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Robert Kirkman. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe Überlebender, die sich nach einer Zombie-Apokalypse unter der Führung des Polizisten Rick Grimes auf die Suche nach einem sicheren Zufluchtsort macht. Die Stars der Serie sind Andrew Lincoln, Norman Reedus, Chandler Riggs, Lauren Cohan, Danai Gurira und Melissa McBride. Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero und Tom Luse sind die ausführenden Produzenten der mehrfach ausgezeichneten Serie.



Sendetermine:



- Die Deutschlandpremiere der 8. Staffel "The Walking Dead" ab dem 23. Oktober 2017 immer montags um 21.00 Uhr exklusiv auf Fox - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar - Vor dem Start der 8. Staffel zeigt Fox die 7. Staffel als Binge-Programmierung am Samstag, den 30. September, 7. Oktober und 14. Oktober jeweils ab 21.00 Uhr



