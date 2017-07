UBS senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 11,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank vor Zahlen für das zweite Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 11,50 Euro belassen. Analyst Daniele Brupbacher rechnet in einer Studie vom Mittwoch mit einer schwachen Kursentwicklung rund um die Zahlenvorlage. Das Geldhaus dürfte eher schwache zugrundeliegende Zahlen vorlegen. Grund seien vermutlich eher schwache Erträge.

HSBC senkt Rational auf 'Hold' - Ziel hoch auf 533 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Rational nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 515 auf 533 Euro angehoben. Das vom Hersteller von Großküchengeräten erhöhte Umsatzziel sei für ihn keine wirkliche Überraschung gewesen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Mittwoch. Investoren schienen nun auch höhere Margenziele zu erwarten. Diesbezüglich sei er aber zurückhaltend, so Schramm. Anleger sollten ihre Euphorie etwas zügeln.

Goldman senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 41 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Salzgitter AG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 41 Euro angehoben. Die Aktie habe sich zuletzt überdurchschnittlich gut entwickelt, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Mittwoch zur Begründung für die Abstufung. Für die europäische Stahlbranche sei er unverändert positiv gestimmt. Die Kurse seien hinter der fundamentalen Lage im Stahlgeschäft zurückgeblieben - und seien daher vergleichsweise attraktiv bewertet.

Berenberg startet Osram mit 'Buy' - Ziel 87 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Osram mit "Buy" und einem Kursziel von 87 Euro in die Bewertung aufgenommen. Osram konzentriere sich mittlerweile auf die attraktiven Geschäftsfelder und trenne sich von den Einheiten mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer Studie zu den Produzenten von Lichttechnik vom Mittwoch. Die Münchner dürften sich in den kommenden drei Jahren zu einem Technologie-Unternehmen wandeln mit Kostenvorteilen gegenüber den Wettbewebern.

Commerzbank hebt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel hoch auf 105 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Rheinmetall von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 105 Euro angehoben. Ungeachtet des deutlichen Kursgewinns im bisherigen Jahresverlauf spiegele die Aktie die Chancen für die Rüstungssparte noch nicht angemessen wider, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Mittwoch. Gleichzeitig gingen ihm die Befürchtungen rund um das Autogeschäft der Düsseldorfer zu weit.

Kepler Cheuvreux hebt HHLA auf 'Hold' und Ziel auf 21,10 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HHLA von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,30 auf 21,10 Euro angehoben. Er sehe die Chance auf eine weitere Anhebung der Unternehmensziele für 2017, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Mittwoch. Seine Gewinnschätzungen für den Hafenbetreiber hob er bis 2020 um durchschnittlich 24 Prozent an.

Kepler Cheuvreux nimmt Gea Group mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Gea Group mit "Buy" und einem von 44 auf 41 Euro gesenkten Kursziel wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagenbauer habe nach einer weiteren Gewinnwarnung eine Menge Vertrauen verspielt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Mittwoch. Dabei sei Gea an sich ein Unternehmen mit großem Potenzial, einem starken Produktportfolio und Aktivitäten in attraktiven Endmärkten. Seine Gewinnschätzungen kürzte Heimbürger für 2017 bis 2019 um durchschnittlich zehn Prozent.

Morgan Stanley startet Metro Wholesale & Food mit 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Metro Wholesale & Food mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt bewerte die Real-Großmärkte richtigerweise sehr niedrig, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer Studie vom Mittwoch. Rund 80 Prozent der Verkaufsflächen von Real seien angemietet, was Belastungen für die Bilanz mit sich bringe. Unsicher sei auch, ob Real die Kapitalkosten decken könne. Anders als die Metro Wholesale & Food steigerten die Wettbewerber die Umsätze und erwirtschafteten Barmittel.

JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 18,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa nach einer Erhöhung der Unternehmensprognosen von 15,50 auf 18,50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse im zweiten Quartal und der Ausblick der Fluggesellschaft für das zweite Halbjahr rechtfertigten eine 12 Prozent höhere Marktschätzung für den Gewinn, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Mittwoch. Das scheine nach der Kursrally der Aktie von mehr als 70 Prozent seit Jahresbeginn aber bereits eingepreist zu sein.

Bernstein hebt Ziel für RWE auf 19,50 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 17,60 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der europäische Sektor der Versorger habe angesichts steigender Marktzinsen in den vergangenen Wochen einen Ausverkauf erlebt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer Studie vom Mittwoch. Dies biete nun interessante Möglichkeiten. Die Folgen höherer Zinsen für die Kosten der Stilllegung von Atomkraftwerken wirkten sich nicht auf die Barmittel des Stromproduzenten aus - und somit auch nicht auf die Bewertung der Aktie.

