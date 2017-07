NEW YORK (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im zweiten Quartal seinen Wachstumskurs ungebremst fortgesetzt und den Gewinn mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr setzt sich die US-Tochter der Deutschen Telekom nun ambitionierte Ziele.

So strebt T-Mobile US nun ein Kundenwachstum bei den lukrativen Vertragskunden von netto 3,0 bis 3,6 Millionen an. Das bisherige Ziel hatte auf 2,8 bis 3,5 Millionen gelautet. Das soll sich auch im Gewinn bemerkbar machen. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet das Unternehmen nun 10,5 bis 10,9 Milliarden Dollar. Bislang hatte T-Mobile 10,4 bis 10,8 Milliarden Dollar angepeilt nach 10,4 Milliarden im Vorjahr. Geplant sind weiterhin Investitionen von 4,8 bis 5,1 Milliarden Dollar.

Im abgelaufenen zweiten Quartal betrug das Wachstum bei den Vertragskunden netto 817.000, insgesamt kamen 1,3 Millionen Kunden hinzu. Der Gesamtumsatz kletterte auf 10,2 von 9,3 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um ein Fünftel auf 3,01 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das US-Unternehmen 581 Millionen Dollar nach 225 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,67 von 0,25 Dollar.

T-Mobile ist die Ertragsperle im Portfolio der Deutschen Telekom. Mit seiner US-Tochter kann der Konzern das schwierigere Geschäft in Deutschland und Europa ein Stück weit ausgleichen.

Auf dem US-Mobilfunkmarkt stehen die Zeichen derzeit auf Konsolidierung. Neue Nahrung hatten die Spekulationen Ende Juni erhalten, als der T-Mobile-Konkurrent Sprint Gespräche mit Comcast und Charter aufgenommen hat. Im Gegenzug für Investitionen der Kabelfirmen sollen diese preisgünstige Nutzungsrechte erhalten. Im Prinzip könnte dies auch in einer Übernahme von Sprint münden.

Eigentlich dürfte T-Mobile US die erste Fusionswahl von Sprint sein, zumal Analysten das Einsparpotenzial in dieser Kombination höher einschätzen. Doch die regulatorischen Hürden sind hoch.

