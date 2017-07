Scientist.com, der weltweit größte Marktplatz für ausgelagerte wissenschaftliche Dienstleistungen, meldete heute den Start des gemeinschaftlichen Forschungsaustausches (Collaborative Research Exchange CREx) der NIH. Die in Partnerschaft mit dem Intramural Research Program (IRP) der NIHgeschaffene und ursprünglich durch das Krebsforschungszentrum (Center for Cancer Research) des National Cancer Institute (NCI) konzipierte CREx ermöglicht es Forschern des NIH IRP in Maryland, North Carolina und Montana, auf einfache Weise auf gemeinsam genutzte wissenschaftliche Ressourcen zuzugreifen sowie interne und externe Forschungskooperationen zu initiieren.

"Das NIH IRP ist eines der größten Forschungsinstitute weltweit im Bereich der Biomedizin", erläuterte Sherman Tang, Leiter von Scientist.com für die NIH. "Mit CREx erhalten Wissenschaftler des NIH IRP jetzt einen leichten Zugang zu innovativen Tools und Technologien, die von Hunderten interner NIH-Gruppen und Tausenden externer Auftragsforschungsinstituten (CROs) angeboten werden. CREx ist ein einfach anzuwendendes Online-Tool, das den Austausch interner Ressourcen fördert, Forschungskooperationen vereinfacht und den Zugang zu den neuesten Spitzentechnologien ermöglicht."

Das NIH IRP verfügt über zahlreiche modernste Kerneinrichtungen mit Überkapazitäten, die auch von anderen Forschenden genutzt werden könnten. Ohne einen zentralen Online-Katalog war der Zugang zu ihnen jedoch bisher für Forscher problematisch. Durch die CREx-Erweiterung kommen Forscher des IRP in Verbindung mit innovativen Forschungstools. Außerdem ermöglicht sie den Zugang zu allen zur Verfügung stehenden Wissenschaftsressourcen innerhalb der gesamten NIH und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Forschern.

CREx steht jetzt Forschern an 20 Instituten und Zentren der NIH zur Verfügung, einschließlich des NCI, des National Human Genome Research Institute (NHGRI, nationales Forschungsinstitut für das menschliche Genom), des National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, nationales Herz-, Lungen- und Blutinstitut), des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, nationales Institut für Allergien und Infektionskrankheiten), des National Institute of Child Health and Human Development (NICHD, nationales Institut für Kindergesundheit und menschliche Entwicklung), des National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, nationales Institut für Diabetes sowie Verdauungs- und Nierenerkrankungen), des National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS, nationales Institut für Umweltmedizin), des National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS, nationales Institut für neurologische Erkrankungen und Schlaganfälle) und des NIH Clinical Center.

