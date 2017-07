DUBLIN, Kalifornien, 20. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Callidus Software Inc. (NASDAQ:CALD), ein weltweit führendes Unternehmen bei cloudbasierten Vertriebs- (http://www.calliduscloud.com/roles/sales/), Marketing- (http://www.calliduscloud.com/roles/marketing-2/), Lern- (http://www.calliduscloud.com/products/litmos/) und Kundenerlebnis (http://www.calliduscloud.com/products/customer-feedback/) lösungen , gab heute bekannt, dass auf der C3 2017 (http://www.calliduscloudconnections.com/)-Konferenz SAP CEO Bill McDermott die Grundsatzrede halten wird. Als Vorstandsvorsitzender des weltweit führenden Business-Software-Unternehmens ist Bill McDermott ein Beispiel für Siegermentalität und das unerbittliche Streben nach Erfolg. Mit dem Geist eines Gipfelstürmers und dem Stolz eines Champions wird McDermott dem Publikum seinen mutigen Ansatz, Erfolge zu erzielen und die Arbeit mit höherem Zweck zu erfüllen, näherbringen.

"Bill McDermott ist genau der richtige Sprecher, der unsere Gäste auf der C3 begeistern und informieren kann", sagte Leslie Stretch, CEO von CallidusCloud. "Von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seinem heutigen Erfolg hat McDermott bewiesen, dass harte Arbeit, Rücksichtnahme, Liebe zum Detail und Führung den Unterschied ausmachen. Die Kombination dieser Eigenschaften mit einer leistungsstarken Technologie macht Sie zum Sieger, egal in welcher Branche Sie tätig sind."

McDermott veröffentlichte seine Geschichte 2014 in dem Buch Winners Dream, wo er sein Aufstieg vom Besitzer eines Feinkostladens als Teenager zum CEO von SAP beschrieb. Nach Abschluss seines Studiums war McDermott zuerst Vertriebsmitarbeiter bei Xerox. Innerhalb der nächsten 17 Jahren stieg er zum jüngsten leitenden Mitarbeiter des Unternehmens auf. Danach war er Executive Vice President für weltweiten Vertrieb und Operations bei Siebel Systems und später Präsident von Gartner, Inc., wo er das Kerngeschäft des Unternehmens leitete.

McDermott trat 2002 bei SAP ein und wurde 2010 zum Co-CEO ernannt. Im Mai 2014 wurde er als erste Nichteuropäer alleiniger CEO von SAP. SAP ist der weltweit führende Anbieter von Business-Software. Seine Anwendungen und Dienstleistungen sorgen dafür, dass mehr als 350.000 Unternehmen und Behörden gewinnbringend arbeiten, sich kontinuierlich anpassen und nachhaltig wachsen können.

McDermott ist nur einer der vorgesehenen Sprecher auf der C3 2017, die vom 18. bis 20. September 2017 im Hotel Wynn in Las Vegas stattfindet. Das Event umfasst mehr als 80 Tagungen mit einer Reihe international bekannter Vordenker und Business-Technologie-Experten sowie mit Vertretern einiger der weltweit größten und erfolgreichsten Unternehmen.

Es wird erwartet, dass auf der diesjährigen C3 2.000 Vertriebs-, Marketing-, Schulungs- und Kundenerlebnis-Experten aus aller Welt teilnehmen. Weitere Information über die C3 2017-Konferenz finden Sie unter www.calliduscloudconnections.com (http://www.calliduscloudconnections.com/).

