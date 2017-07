In einer beständig herausfordernden Wettbewerbssituation meldete Frankreich eine gute Leistung in dem zweiten Quartal (Q2), wobei der Gesamtumsatz der Banner, einschließlich Kraftstoff, in dem Q2 2017 bei 26,3 Milliarden EUR und in der ersten Hälfte bei 52,1 Milliarden EUR stand, was jeweils eine Zunahme von 5,2% und 4,9% bei aktuellen Wechselkursen ist. Quelle: JPstock /...

Den vollständigen Artikel lesen ...