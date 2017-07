MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Barmer-Report:

"Die Behauptung der Barmer in ihrem Krankenhausreport, die Kliniken würden Therapieansätze verwenden, die viel Geld bringen, aber nicht zwingend den erhofften Erfolg, ist schwerwiegend. Im Rückblick ist sie aber nicht neu, sondern nur ein weiterer Baustein in der langen Liste der Beschwerden. Sind die Kliniken also den Herausforderungen der demografischen Entwicklung nicht gewachsen? Hunderttausende Patienten haben bereits die 80 Jahre-Grenze überschritten. Eine altersgerechte und spezialisierte Behandlung zu gewährleisten, scheint derzeit jedenfalls nicht immer möglich."/DP/jha

AXC0010 2017-07-20/05:35