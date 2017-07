FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Verhaftungen/Türkei:

"(...) Wegen der Verhaftung eines deutschen und fünf anderer Menschenrechtsaktivisten (...) wurde jetzt der Botschafter Ankaras ins Auswärtige Amt einbestellt (...). Dass der Außenminister seinen Urlaub abbricht, mutet auf den ersten Blick übertrieben dramatisch an. Aber die Lage ist ernst, und sie verschärft sich weiter. In ihrem Verhalten und in ihrer Rhetorik kennt die türkische Führung kein Maß mehr. Deutsche Journalisten riskieren, festgenommen und als Geiseln genommen zu werden, wenn sie in das Land reisen (...). Selbst deutsche Unternehmen werden der Terrorunterstützung bezichtigt. Erdogan will nur noch unterscheiden zwischen denen, die ihm huldigen, und allen anderen, die ihm nicht passen. Die aber rückt er in die Nähe von Terroristen und Putschisten. Er ist politisch paranoid! (...)"/DP/jha

