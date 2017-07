DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wandel der Wählermilieus in Deutschland:

"In den vergangenen 15 Jahren hat sich die SPD-Wählerschaft am stärksten gewandelt. Die Sozialdemokraten haben ihre einst überdurchschnittlich starke Stellung bei Arbeitern eingebüßt. Die SPD ist nun eher eine Angestellten- und Rentnerpartei. Fast klingt es nach einer politischen Wachablösung: Der Anteil an Arbeitern ist mittlerweile bei den AfD-Anhängern am größten. Das war zwar schon einmal bei den Republikanern so und speist sich damals wie heute nicht aus primär auch ökonomischen, sondern aus gesellschaftspolitischen Gründen, wie etwa der Angst vor Überfremdung. Allerdings dürften die Sozialdemokraten jetzt besonders beunruhigen, dass es innerhalb der AfD-Wählerschaft relativ viele Gewerkschaftsmitglieder gibt."/DP/jha

