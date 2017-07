=== 06:30 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1H, Göteborg *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 DE/Hella KGaA Hueck & Co, Jahresergebnis, Lippstadt 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 2Q, Martinsried *** 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Neutraubling 07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1H, München *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H, Rotterdam *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q, London 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q, Luton 08:15 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao *** 09:15 DE/Jost Werke AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Mai 10:00 DE/Südzucker AG, HV, Mannheim *** 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 243.000 zuvor: _247.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,0 zuvor: +27,6 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,1 zuvor: -1,3 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxx *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts ===

