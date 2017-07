TOKIO (dpa-AFX) - Japans Exporte sind im Juni dank einer hohen Nachfrage nach Autos, Chips und Stahl und des schwachen Yen zum siebten Mal in Folge gestiegen. Exporteure wie Toyota oder Sony konnten ihre Ausfuhren im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent steigern, wie die Regierung am Donnerstag in Tokio mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg um 9 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat verlangsamte sich das Tempo aber etwas. Im Mai waren die Exporte noch um 14,9 Prozent geklettert. Das war der höchste Anstieg seit Anfang 2015./zb/fbr

AXC0019 2017-07-20/06:42