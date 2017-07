Vernier (awp) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat im ersten Halbjahr 2017 bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Die Verkäufe nahm um 2,3% auf 2,48 Mrd CHF zu. In Lokalwährungen (LW) gerechnet sowie um Akquisitionen und Veräusserungen bereinigt resultierte ein Plus von 6,4%, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...