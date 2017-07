Der amerikanische Konzern Hill-Rom Holdings Inc. (ISIN: US4314751029, NYSE: HRC) zahlt eine Quartalsdividende von 18 US-Cents. Insgesamt schüttet der Konzern aus Batesville, im US-Bundesstaat Indiana, auf das Jahr hochgerechnet 0,72 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 83,60 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2017) entspricht das einer Dividendenrendite von 0,86 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 29. September 2017 (Record ...

