ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Industriekonzern ABB muss im zweiten Quartal einen leichten Dämpfer hinnehmen. Der Umsatz und das operative Ergebnis entwickelten sich nicht so gut wie von Experten erwartet. Hoffnung macht aber der Auftragseingang, der etwas stärker zulegte als von Analysten geschätzt.

Der Umsatz sei um drei Prozent auf 8,45 Milliarden Dollar gefallen, teilte der in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Schweizer Konzern am Donnerstag in Zürich mit. Bereinigt um Folgen des starken Dollar wäre der Erlös leicht gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) sei um sieben Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar (rund 903 Mio Euro) gefallen. Analysten hatten bei beiden Größen mit besseren Werten gerechnet.

Der Auftragseingang blieb in Dollar berechnet stabil bei 8,35 Milliarden Euro und überraschte damit positiv. Konzernchef Ulrich Spiesshofer bekräftigt seine Einschätzung, dass 2017 wegen des laufenden Umbaus und der vielen kurzfristigen wirtschaftlichen Unsicherheiten ein Übergangsjahr ist./zb/das

ISIN DE0007236101 CH0012221716

