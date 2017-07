The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B007208 ERSTE GP BNK AG 12-17 246 BD00 BON NOK N

CA XFRA CH0210371198 TEMENOS GRP 13-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0217579736 BANCO DE CHILE 13-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0248542877 FIDIS FINANCE(CH) 2017 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BRL2621 BREM.LB.KR.A.OLD.OPF 62 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0NZG0 LBBW IHS FLOATER 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0805537064 A.N.Z. BKG GRP 12/17 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AT0000A0VGC9 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3VW6 HSH JUBILAEUMSANL 1/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3WB8 HSH NH ZINSST 3 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5466 LDSBK.SAAR IHS.546 VAR BD01 BON EUR N

CA OF2N XFRA FR0010235176 REP. FSE 05-17 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011261825 BPIFRANCE FIN.12/17 MTN 3 BD01 BON EUR N

CA 5RF8 XFRA FR0120746609 REP. FSE 12-17 B.T.A.N. BD01 BON EUR N

CA XFRA US50066CAE93 KOREA GAS 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH31L9 HSH NORDBANK ZSXK 5 12/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA US209111FL29 CONS. EDISON NY 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0255052044 BANKIA 06/21 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0312572984 BSPB FINANCE 07/17FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0804454584 TOYOTA FIN.AUSTR.12/17MTN BD02 BON AUD N

CA 06YC XFRA FR0010348680 ILE DE FRANCE, REG. 06-17 BD03 BON EUR N

CA WL6J XFRA DE000A2E4SX4 WILEX AG JGE O.N. EQ00 EQU EUR Y