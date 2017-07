The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4QB4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QC2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QD0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QE8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4QF5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSDX9 NOBASSIL VERM.VER. 17/22 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4UBA6 DZ BANK IS.A776 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBB4 DZ BANK IS.A777 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBF5 DZ BANK IS.A781 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWM3 DEKA IHS SERIE 7531 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5E70 LB.HESS.THR.CARRARA07V/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0P05 NORDLB FESTZINSANL.32/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0PZ2 NORDLB 5PH.BD. 46/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00774MAB19 AERCAP IRE./GL. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WBR16 AMER.HONDA F. 2019FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WBT71 AMER.HONDA F. 2020 MTN A BD01 BON USD N

CA XFRA US06051GGN34 BANK AMERI. 17/21 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US06051GGP81 BANK AMERI. 2021 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAK21 JPMORGAN CHASE 17/48 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US501044DJ76 KROGER CO. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US606822AP92 MITSUB. UFJ FIN. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US606822AR58 MITSUB. UFJ FIN. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA USN64884AB02 ZHAIKMUNAI 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USP989MJBL47 YPF 17/27 REGS BD01 BON USD N