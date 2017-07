FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.112 EUR

H4ZR XFRA DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.125 EUR

H4ZS XFRA DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.311 EUR

SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.338 EUR

HPO XFRA US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI 0.451 EUR

GOK XFRA US38376A1034 GOVT PPTYS INCOME TR. SBI 0.373 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.130 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.230 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.434 EUR

BR6 XFRA US0673831097 BARD -C.R.- INC. DL -,25 0.226 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.087 EUR

PJS1 XFRA IE00B5ZR2157 PFISETF.-EO SH.MAT.S.EOIN 0.022 EUR

LWX XFRA GB00B01YZ052 IMMUNODIAGNOSTIC LS -,02 0.045 EUR

VR9 XFRA GB0033277061 VEDANTA RESOURCES DL-,10 0.304 EUR

H4ZG XFRA DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.149 EUR

H4ZF XFRA DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.172 EUR

H4ZD XFRA DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.142 EUR

MWB XFRA DE0006656101 MWB FAIRTRADE WPHDLSBK AG 0.330 EUR

UO4N XFRA BE0946892750 CANDR.SUST.-WORLD C DIS 0.500 EUR

UO4Q XFRA BE0945316512 CANDR.SUST.-MEDIUM C DIS 0.050 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.096 EUR

UO4K XFRA BE0945318534 CANDR.SUST.-NTH AM.C DIS 0.477 EUR

UO4F XFRA BE0945310457 CANDR.SUST.-EUROPE C DIS 0.550 EUR

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANCE 0.100 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.084 EUR

189A XFRA US40054A1088 GR.SUPERVIELLE B SP.ADR 0.031 EUR