FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600

ADI1 XFRA CH0012138605 ADECCO GROUP AG NAM. SF 1

MEE XFRA AU000000CNX4 CARBON ENERGY LTD

XFRA CA14146A3010 CARDIFF ENERGY CORP.