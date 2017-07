SFC Energy AG: Ausübung der im Oktober 2016 platzierten Optionsanleihe durch einen privaten Investor

Brunnthal/München, 20. Juli 2017 - Der Vorstand der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), einem führenden internationalen Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen, hatte am 18. Oktober 2016 auf Grundlage der von der Hauptversammlung der SFC Energy AG am 14. Juni 2016 erteilten Ermächtigung eine Optionsschuldverschreibung ausgegeben. Diese Optionsschuldverschreibung war unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft mittels einer Privatplatzierung an einen privaten Investor und Darlehensgeber aus Singapur ausgegeben worden. Diese Optionsschuldverschreibung hat zudem ein Optionsrecht auf 161.427 Aktien der SFC Energy AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie zu einem Optionspreis von je EUR 2,4779 geboten.

Diese Option wurde nunmehr durch den privaten Investor ausgeübt. Der SFC Energy AG fließt dadurch ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 0,4 Mio. zu. Der Mittelzufluss soll für die Stärkung der Liquiditätsbasis der Gesellschaft dienen. Durch die Ausübung der Optionsanleihe hat sich das Grundkapital der SFC Energy AG von EUR 9.047.249,00 auf EUR 9.208.676,00 erhöht. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft steigt entsprechend auf 9.208.676 Stück.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG, kommentiert: "Die Ausübung der ursprünglich mit einer Laufzeit bis 2021 versehenen Optionsanleihe ist sowohl für den Investor wie auch für die SFC Energy AG von Vorteil. Neben dem jetzt erfolgten Liquiditätszufluss, den wir für die Finanzierung aktueller Projekte nutzen, macht sich die weitere Stärkung der Eigenkapitalposition für uns positiv bemerkbar."

