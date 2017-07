VIB Vermögen AG vermietet 9.500 qm langfristig an führenden japanischen Anbieter für Maschinenbauteile

VIB Vermögen AG vermietet 9.500 qm langfristig an führenden japanischen Anbieter für Maschinenbauteile

Neuburg/Donau, 20. Juli 2017 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Erwerb, Entwicklung und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, konnte für ihre Immobilie am Standort in Frankfurt am Main eine langfristige Anschlussvermietung abschließen.

Nachdem die Logistikimmobilie in der Josef-Eicher-Straße in Frankfurt am Main zuvor an ein klassisches Logistikunternehmen vermietet war, gelang es der Gesellschaft nun, einen weltweit führenden Anbieter für Maschinenbauteile als Nachmieter zu gewinnen. Der künftige Mieter wird ab August eine Fläche von etwa 9.500 Quadratmetern nutzen und dort sein Zentrallager für Deutschland aufbauen. Die Laufzeit des neuen Mietvertrags geht über 10 Jahre.

Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG: "Die schnelle Anschlussvermietung an ein internationales Unternehmen belegt erneut sowohl die Flexibilität und Drittverwendungsmöglichkeit unserer Objekte als auch unser ausgezeichnetes Netzwerk. Auf diese Weise können wir eine überaus niedrige Leerstandsquote halten, was sich unmittelbar positiv auf unsere Ergebnisse auswirkt."

VIB Vermögen AG Petra Riechert Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Tel: + 49 (0)8431 9077-952 Fax: + 49 (0)8431 9077-973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

