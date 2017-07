TLG IMMOBILIEN AG: TLG IMMOBILIEN AG erwirbt Frankfurter Büroobjekt 'astropark'

TLG IMMOBILIEN AG erwirbt Frankfurter Büroobjekt "astropark"

- Green Building Büroobjekt "astropark" in Frankfurt-Niederrad erworben - Gesamtinvestition inkl. Erwerbsnebenkosten: EUR 97,2 Mio.

- Vertragsmiete: rd. EUR 5,0 Mio. p.a., EPRA Leerstand: 21,9%, WALT: 4,5 Jahre

- Etablierte Büroimmobilie mit hochwertiger Ausstattung und weiterem Wertschöpfungspotenzial

- Ankermieter: B+S Card Service, Zentralverband Elektrotechnik, Fujitsu

Berlin/Frankfurt am Main, 20. Juli 2017 - Die TLG IMMOBILIEN AG investiert in den Ankauf des Frankfurter Büroobjekts astropark (Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main) inkl. Transaktionsnebenkosten rd. EUR 97,2 Mio. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Verkäufer des Objektes ist ein Joint Venture bestehend aus einem internationalen Fonds sowie dem deutschen Management Team von Barings Real Estate Advisers.

Das 1992 erbaute Büroobjekt liegt im Frankfurter Stadtteil Niederrad und zeichnet sich hier besonders durch seine zentrale Lage aus. Es verfügt über rd. 39.300 m² Mietfläche, der Leerstand nach EPRA beträgt 21,9 %. Die aktuelle Jahresnettokaltmiete beläuft sich auf rd. EUR 5,0 Mio. Größte Mieter im Objekt sind die B+S Card Service GmbH, der ZVEI Zentralverband Elektrotechnik u. Elektronikindustrie e.V. sowie die Fujitsu Technology Solutions GmbH. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt 4,5 Jahre.

"Dieser Ankauf unterstreicht ein weiteres Mal unsere Fähigkeit, auch in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld attraktive Immobilien für unser Portfolio zu erwerben", sagt Niclas Karoff, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. "Mit Blick auf die positive Dynamik des Büromarktes in Frankfurt am Main und der weiter zunehmenden Attraktivität des Stadtteils Niederrad, sehen wir die Möglichkeit mit diesem sehr gut positionierten Objekt durch unsere Vermietungsexpertise zusätzliche Wertschöpfung zu erzielen."

Der Frankfurter Stadtteil Niederrad liegt verkehrsgünstig zwischen Flughafen und Innenstadt und ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem öffentlichen Nahverkehr hervorragend zu erreichen. Der ursprünglich als Bürostandort geplante Stadtteil verzeichnet aktuell auf Basis umfangreicher Neubau- und Redevelopment-Aktivitäten die Wandlung in ein urbanes, gemischt genutztes Quartier. Nicht zuletzt dank seiner Nähe zu Mainufer und Stadtwald avanciert der Standort dabei zunehmend auch zu einem begehrten Wohnstandort.

Das zentral in Niederrad gelegene Büroobjekt astropark ist ein Gebäudekomplex aus drei Teilen, die über je zwei sternförmig angeordnete Flügel verfügen und die eine flexible Flächenaufteilung zulassen. Die Gebäudeteile verfügen über acht Stockwerke. Unter anderem eine hochwertige Ausstattung, die repräsentative Lobby mit 24/7-Service Desk sowie ein Restaurant runden das Angebot für die Nutzer im Objekt ab. Der astropark verfügt über 648 Stellplätze und ist ein so genanntes Green Building mit LEED-Gold-Zertifikat.

Zum 31. März 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 2,2 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 18,62 zum Stichtag.

