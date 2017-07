FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Donnerstag vor neuen geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank an seine moderate Vortageserholung anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,21 Prozent höher auf 12 478 Punkte. Die Experten des Börsenstatistik-Magazin Index-Radar sehen derzeit um die 12 400 Punkte eine wichtige Unterstützung. Ein Fall darunter könnte den Druck auf den Dax erhöhen, erklärten sie.

USA: - AUFWÄRTS - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordfahrt wieder aufgenommen. Der S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Börsen erreichten gleich zum Handelsstart Bestmarken und stiegen dann weiter. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial tat sich schwerer. Er trat zunächst - wie schon seit Wochenbeginn - auf der Stelle, kam dann aber doch noch etwas in Fahrt. Mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 21 640,75 Punkte beendete er den Handel auf seinem Tageshoch. Von seiner jüngsten Rekordmarke am Freitag ist er damit nur noch etwas mehr als 40 Punkte entfernt.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Gute Vorgaben aus Übersee haben den Börsen in Asien am Donnerstag Rückenwind verliehen. Zusätzliche Unterstützung kam von der jüngsten Entscheidung der japanischen Notenbank, ihr Inflationsziel erneut zu verschieben. In Japan ging es für den Leitindex Nikkei um mehr als ein halbes Prozent nach oben. Auch der chinesische CSI-300-Index , in dem die die größten Werte aus Schanghai und Shenzhen gelistet sind, legte zu. Anleger richten ihr Augenmerk nun auf die ebenfalls heute anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).

DAX 12.452,05 0,17% XDAX 12.478,37 0,31% EuroSTOXX 50 3.500,28 0,62% Stoxx50 3.155,79 0,86% DJIA 21.640,75 0,31% S&P 500 2.473,83 0,54% NASDAQ 100 5.916,16 0,61% Nikkei 225 20.140,15 +0,60% (6:50 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - SCHWÄCHER - Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist trotz vieler US-Daten für Investoren heute wohl das wichtigste Ereignis des Tages. Der Bund-Future dürfte laut Dirk Gojny, Experte der National-Bank, mit leichten Verlusten in den Tag starten.

Bund-Future 161,92 -0,07%

DEVISEN: - ABWÄRTS - Für den Euro ging es am frühen Donnerstag weiter leicht abwärts. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1510 US-Dollar. Bereits am Vortag war der Kurs des Euro im US-Handel weiter unter Druck geblieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1533 (Dienstag: 1,1555) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8671 (0,8654) Euro.

(Alle Kurse 6:56 Uhr) Euro/USD 1,1510 -0,04% USD/Yen 112,09 0,10% Euro/Yen 129,02 0,08%

ROHÖL - SEITWÄRTS - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre starken Gewinne vom Vortag nahezu halten können und sich am Morgen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 49,66 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um zwei Cent auf 47,10 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0036 2017-07-20/07:33