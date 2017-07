Netflix hat gestern nachbörslich seine aktuelle Q2/2017-Zahlen vorgelegt. Dabei verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 2,79 Mrd. US-Dollar, womit die Erwartungen von 2,76 Mrd. US-Dollar geschlagen wurden. Beim Gewinn erfüllte die Gesellschaft zwar ihre eigenen Gewinnerwartungen in Höhe von 15 Cents je Aktie, allerdings wurden die Analystenschätzungen von 16 Cents je Aktie knapp verfehlt.Traumhaft skalierbares GeschäftsmodellTop Line beat, Bottom line slightly miss...normalerweise führen solche Zahlen bei solch hochbewerteten Technologieaktien oftmals zu Kursrückgängen. Aber nicht so bei Netflix und das auch aus gutem Grund. Denn die Wall Street fokussiert sich bei der Betrachtung der Zahlen von Netflix in erster Linie nicht auf Umsatz und/oder Gewinn, sondern das Nutzerwachstum. Schließlich verfügt das Unternehmen über ein hochskalierbares Geschäftsmodell.Konkret bedeutet dies: Ein einmal produzierter Film bzw. eine einma...

Den vollständigen Artikel lesen ...